Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:02

AMBIENTE

Alla fine il Comune ha fermato l'Agri Flor. Il sindaco Romizi ha firmato l'ordinanza che blocca l'azienda che, a Villa Pitignano, lavora rifiuti verdi.

Decisivo non solo l'intervento di Arpa che è stata alla base delle diffida della Regione, ma anche le motivazioni aggiunte della Asl, Dipartimento di prevenzione, che a inizio mese aveva inviato una lettera a Romizi chiedendogli di fermare l'attività di Agri Flor.

Tra l'altro la Asl 1 nei disagi di chi vive nelle vicinanze dell'impianto e che sono legati ai cattivi odori («molestie olfattive»), vanno considerati anche «correlati fisiopatologici sia di tipo individuale (turbe digestive, del sonno, respiratorie, dell'umore, percezione irritativa cutanea e mucosa...) che a carattere sociale (limitazioni delle abitudini, vincoli nell'uso di mezzi propri...)» .

L'Agri Flor potrà riprendere l'attività soltanto una volta che avrà dimostrato alla Asl 1 di aver ridotto i disagi e aver dato seguiti alle prescrizioni dell'Arpa contenute nella diffida inviata dalla Regione.

L'ordinanza di blocco dell'attività di Agri Flor arriva proprio nei giorni in cui si avvia la conferenza dei servizi per il trasferimento dell'azienda di Villa Pitignano nella zona industriale di Fossato di Vico. Trasferimento contro cui si è già mosso il Comitato locale e per cui, stasera, alle 21 all'auditorium San Cristoforo, ci sarà un incontro sul tema organizzato dall'amministrazione comunale.