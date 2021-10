Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

Signori, sua maestà il tartufo bianco. Per tre giorni, da sabato a lunedì, il centro storico di Città di Castello, pur nel rispetto delle norme anti pandemiche (Green pass o certificato di guarigione o test negativo), si butta alle spalle le oggettive difficoltà del periodo per ritrovare un momento di normalità. L'inebriante profumo della trifola altotiberina portata in piazza Matteotti da Giuliano Tartufi, Penna Tartufi, Tartufi Jimmy, Il Tartufaro, Tartufi Martinelli e Mirko Tartufi, il Mercato dei sapori d'Italia in piazza Gabriotti ed il Mercato delle eccellenze a #KilometriZero al Loggiato Gildoni fanno della Mostra nazionale del tartufo bianco il segnale della ripartenza dopo la pausa dello scorso anno. Mentre le degustazioni e lo show cooking del progetto De Gustibus, pensato dai comuni di Città di Castello e Pietralunga come collaborazione sinergica per veicolare nel miglior modo possibile i prodotti del territorio, sono l'occasione per ritrovare, se un po' in là negli anni, o scoprire, se giovani, i sapori più autentici dell'Alta Valle del Tevere. Intanto, avvicinandosi l'inaugurazione del 30 ottobre, il mercato settimanale del giovedì e del sabato viene spostato a piazzale Ferri.

Gli ambulanti si sistemeranno nelle zone di sosta all'ingresso del parco comunale Alexander Langer. Per consentire il montaggio dei loro stand saranno interdette al transito ed al parcheggio dalle 6 alle 14 di domani e di sabato 30 ottobre le aree di piazzale Ferri selezionate per l'appuntamento. Nella stessa fascia oraria è vietata la fermata dei veicoli a motore sui entrambi i lati della strada che collega il parcheggio alla parte attrezzata per la sosta camper. Per consentire l'allestimento delle strutture e lo svolgimento dell'evento enogastronomico, invece, un'ordinanza della Polizia Municipale dispone il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su piazza Matteotti e su piazza Fanti e su piazza Gabriotti nell'area prospiciente i giardini del Cassero fino al 2 novembre dalle ore 6 alle ore 14.

Walter Rondoni