Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

LA VICENDA

SAN GIUSTINO In discoteca con una pistola ad aria compressa. Intervento lampo della Squadra Volante per bloccare un uomo che all'interno di un locale della zona esibiva un revolver impaurendo presenti. Tra questi un poliziotto fuori servizio del Commissariato di Città di Castello che si è preoccupato di non perdere d'occhio lo sconosciuto, identificato poi per un 31enne extracomunitario, e di avvertire i colleghi. La pattuglia, arrivata a tempo di record, ha controllato lo straniero che, nel frattempo aveva cercato di nascondere in tasca il revolver, copia perfetta (ma senza il tappo rosso) di una Glock 17. I successivi approfondimenti hanno consento di accertare che il nord africano è clandestino e ricercato per potergli notificare il rifiuto del permesso di soggiorno. Anno scorso aveva chiesto i documenti con i quali ottenere il domicilio rendendo false dichiarazioni all'ufficiale di stato civile per il matrimonio, in realtà combinato, con un'italiana residente in Altotevere. Il personale dell'ufficio immigrazione del Commissariato, diretto dal vice questore Michele Santoro, aveva scoperto che quelle nozze gli servivano solo per la pratica di cittadinanza e che la donna avrebbe ricevuto dei soldi. Adesso il 31enne è stato deferito per porto abusivo di arma e sono scattate le pratiche per la sua espulsione.

