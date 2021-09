Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:00

LA VICENDA

PASSIGNANO SUL TRASIMENO Tartufi col trucco e così in due finiscono nei guai. E' questa la sintesi degli accertamenti portati avanti nei giorni scorsi dai militari della stazione carabinieri forestale di Passignano. Le indagini sono partite da alcuni dubbi emersi in merito alla documentazione presentata per ottenere un'autorizzazione alla coltivazione di tartufi.

Il centro dell'indagine dei carabinieri forestali sono state proprio le dichiarazioni fornite all'Agenzia forestale regionale con le quali erano state ottenute due autorizzazioni per la tabellazione di tartufaie coltivate. Secondo le verifiche e gli accertamenti dei carabinieri i documenti contenevano dichiarazioni false.

LA RICOSTRUZIONE

I due, un imprenditore agricolo settantenne e un agronomo quarantenne - spiegano i militari - hanno falsamente attestato la realizzazione ad hoc di un impianto dedicato alla tartuficultura di oltre 10 ettari. Ma le indagini raccontano un'altra versione: il rimboschimento in questione sarebbe stato invece effettuato dal precedente proprietario del terreno, circa 30 anni fa con fondi pubblici destinati alle attività di protezione idrogeologica e paesaggistica. La normativa nazionale e anche quella regionale affida proprio ai carabinieri forestali la tutela del prezioso patrimonio tartuficolo.

Secondo la ricostruzione portata avanti dai militari della della stazione carabinieri forestale di Passignano, l'attività illecita avrebbe permesso al proprietario dell'area di riservarsi la raccolta del tartufo.

A carico dei due ora c'è una denuncia e l'imprenditore rischia anche la revoca dei permessi.

