Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

OLTRE I BANCHI

Ritrovare la socialità persa nei primi mesi di pandemia e allargare i propri interesse con «attività comunque culturali e funzionali all'apprendimento». Entra nel vivo anche allo scientifico Alessi del dirigente Silvio Improta il piano scuola estate, coordinato da Paola Tommasoni. Sei i temi proposti: i mercoledì dell'arte (per scoprire anche la Perugia sotterranea); Alessi è sport (con grande attenzione all'aspetto naturalistico); English summer camp (partecipano anche docenti madrelingua); Leggere è un gioco da ragazzi (laboratori di lettura espressiva); Alessi è scienza (tanti laboratori e caffè scientifici); Sognando il palcoscenico (laboratorio con il maestro Mahdi Kraiem); Alessi in viaggio. Quest'ultimo è un cartellone di tre gite scolastiche, a Roma e Firenze, in programma a settembre «particolarmente desiderate dai ragazzi». All'Alessi il progetto estivo «nasce dal lavoro di squadra di un gruppo di docenti di diversi ambiti disciplinari, che si sono confrontati e hanno deciso di collaborare per andare incontro a quelle che sentivamo essere le esigenze dei ragazzi». Proprio gli studenti, rispondendo ad un questionario, hanno dato indicazioni precise sul lavoro da fare. «Ne è venuta fuori un'offerta molto ricca e variegata che, stando alle prenotazioni, sembra stia incontrando i gusti di tanti». «Tutte le attività ha detto Improta - sono tenute insieme da un unico filo rosso che è quello della riscoperta, per i ragazzi, della cultura e dell'attività socializzante».