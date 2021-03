25 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







CELEBRAZIONI

Oggi è il Dantedì, e Perugia lo celebra con molteplici eventi online, tra contributi musicali, letture organizzate da Palazzo Baldeschi insieme alla Fondazione CariPerugiaArte e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, brevi conferenze, grazie al supporto dell'Università degli Studi di Perugia con la presentazione delle esposizioni in essere e quella organizzata al Manu, di prossimo allestimento. Si comincia, alle 13.30 con la presentazione della giornata da parte dell'Assessore Leonardo Varasano e a seguire l'omaggio a Dante realizzato lo scorso dicembre presso la terrazza di Palazzo Baldeschi. Alle 14.00 la Biblioteca San Matteo degli Armeni presenta, Le rime di Dante. Lettere fra Aldo Capitini e Gianfranco Contini accomunate da una profonda e lunga amicizia raccontata dalla loro corrispondenza. Le letture di Giuseppe Moscati e Francesco Bolo Rossini sono accompagnate dalle musiche originali di Rachele Spingola.

Alle 15.00 Poetica dantesca è il titolo del concerto/conferenza del Maestro Stefano Ragni incentrato sull'importanza della musica nella poetica e nella cosmologia antropologica dell'autore della Divina Commedia. Alle 16.00 Silvio Mignano, ambasciatore d'Italia in Svizzera, presenterà una linea di lettura dell'intimo di Dante tra Vita Nuova, rime petrose, Convivio e Commedia. Dante pop e social, Classico attivo, 17.00, è la conferenza dello scrittore Trifone Gargano che parlerà di Dante come un autentico Classico che non è mai massa, ma lievito. Sempre alle 17.00 La Galleria Nazionale dell'Umbria torna online con la lettura della prima Esposizione di Giovanni Boccaccio e inaugurazione della mostra digitale. Il direttore Marco Pierini regalerà la sua Esposizione, prendendo in prestito, con la sua voce, le parole di Giovanni Boccaccio. Alle 18.00 l'Assessore alla Cultura, Leonardo Varasano illustrerà, insieme ai referenti e curatori, le mostre perugine dedicate al Sommo poeta: Dante a Porta Sole. Dai manoscritti a Dante pop (Biblioteca Augusta), Dante nella biblioteca di Aldo Capitini (Biblioteca San Matteo degli Armeni), Dante e l'Umbria (Museo civico di Palazzo della Penna), Charun demonio e l'immaginario mitologico dantesco (Manu Museo Archelogico Nazionale dell'Umbria). Alle 19.00 Massimiliano Marianelli, professore di Storia della filosofia presso l'Università degli studi di Perugia, parlerà dell'Umanesimo di Dante. Infine, la maratona dantesca si concluderà alle 21.00 con due conferenze del critico cinematografico Fabio Melelli, in collaborazione con il Circolo dei lettori di Perugia, dal titolo CineDante.

Francesca Duranti