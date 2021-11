Sabato 20 Novembre 2021, 05:02

NON SOLO CULTURA

Biblioteca delle Nuvole, sale il sipario. O meglio scatta una seconda occasione per allontanare problemi e degrado dal cuore di Fontivegge. Entrata ufficialmente a far parte del sistema bibliotecario del Comune, ha trovato definitivamente casa negli spazi dell' ex Coworking antistante la stazione. Quella sfida, oramai archiviata, lascia spazio ad una nuova. Ieri pomeriggio l'inaugurazione alla presenza degli assessori comunali Leonardo Varasano (Cultura) e Gabriele Giottoli (Sviluppo economico). Con loro i dirigenti comunali Roberta Maria Migliarini (Servizi alla persona) e Maria Luisa Martella (Cultura), il consigliere Michele Cesaro, i responsabili della biblioteca Claudio Ferracci e Luca Boschi, giornalista, critico e storico del fumetto nel suo ruolo di presidente del centro studi Romano Calisi e Claudia Bovini della casa editrice StarComics.

La Biblioteca delle Nuvole, biblioteca comunale dei fumetti, è una delle più grandi in Italia ed è attiva dal 2002. Gestita dall'associazione culturale UmbriaFumetto a titolo totalmente gratuito, è l'unica biblioteca comunale specializzata in fumetti e libri illustrati d'Italia e possiede un patrimonio di oltre 60.000 pezzi in larga parte frutto di donazioni ed in alcuni casi particolarmente preziosi. L'anno scorso è stata trasferita nei locali di piazza Vittorio Veneto, dove ora ha sede.

«Questo luogo ha spiegato l'assessore Leonardo Varasano rappresenta un punto di partenza. Finalmente lo inauguriamo grazie ad un lavoro fortemente voluto da tutto lo staff. Nel caso di specie, partendo dalla necessità di lasciare i vecchi locali, abbiamo saputo cogliere un'opportunità riempiendo i locali ex coworking con due missioni: una culturale, propria del fumetto, l'altra sociale con l'obiettivo di valorizzare Fontivegge, oggetto in questo periodo di moltissimi interventi di riqualificazione». Il Comune già lavora alla valorizzazione di quella preziosa risorsa. «La biblioteca delle nuvole è entrata a far parte ufficialmente del sistema bibliotecario comunale, ottenendo per l'effetto il formale riconoscimento ministeriale. Ciò ci consentirà di partecipare ad alcuni bandi ministeriali con l'ambizione di intercettare finanziamenti e fondi utili per valorizzare ulteriormente questo luogo, magari ingrandendolo ancora».

La biblioteca, aperta il martedì, giovedì e sabato dalle 16 alle 20, ha già dato avvio ad alcune iniziative tra cui i corsi sul fumetto dedicati agli adulti. Il prossimo step prevede di estendere questi corsi anche ai ragazzi.

Chiudendo la presentazione la dirigente Roberta Migliarini ha sottolineato «che la biblioteca delle nuvole rappresenta un successo di tutto lo staff frutto della testardaggine e dell'impegno collettivo. È uno spazio che l'amministrazione sente profondamente proprio perché è fondamentale far avvicinare i giovani ed i bambini alla lettura ed alla cultura».

