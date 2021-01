© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONCORSOScrive una poesia e vince. Il premio speciale Città di San Mauro Pascoli è andato a Irene Di Liberto, 41 anni, impiegata di Corciano, già Miss Mamma Italiana Simpatia 2018, con la poesia Cravatte e bracieri. L'iniziativa si chiama Mamme in Poesia, un concorso di poesie e racconti brevi a tema il Natale, che per questa sua secondo edizione, ha coinvolto trenta mamme Miss, che nei 28 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali hanno sfoderato la loro vena artistica e si sono cimentate nella stesura di poesie e racconti brevi, dedicati al Natale. Un evento che si è svolto on line e che - fanno sapere gli organizzatori - sostiene Arianne, l'associazione nazionale onlus per la lotta all'endometriosi, una malattia progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce tre milioni di donne italiane in età fertile. E qui si inserisce Mamme in Poesia 2020, un evento organizzato da Te.Ma Spettacoli e patrocinato dal comune di San Mauro Pascoli durante il quale le mamme Miss di diverse regioni italiane, hanno presentato le loro poesie inedite, inviando un video, con una giuria tecnica, presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti.S.Can.