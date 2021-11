Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

LA SFIDA

ASSISI C'è anche il liceo Sesto Properzio di Assisi tra le scuole italiane protagoniste con il ministero dell'Istruzione, fino a marzo 2022, degli eventi di Expo 2020 Dubai.

Con lo studente Damiano Listini del V B linguistico, il liceo Sesto Properzio ha partecipato infatti, dall'8 al 10 novembre, allo spazio dal titolo Wise (Workshop for Innovative Schools and Education): un laboratorio dedicato agli studenti delle scuole superiori per immaginare e co-progettare nuovi spazi scolastici, sostenibili dal punto di vista ambientale e funzionali alle attività didattiche del futuro. Un'esperienza che ha consentito l'utilizzo di strumenti e metodologie formative innovative.

Erano 17 gli studenti provenienti da diverse parti del globo e organizzati in 4 squadre di ricerca: l'obiettivo era quello di rispondere a una sfida aggregante per il futuro della scuola, progettando un nuovo edificio scolastico con spazi sicuri, accoglienti e sostenibili in grado di innovare le attività della scuola. Nella rappresentazione dello spazio scelto per l'approfondimento, le squadre erano chiamate a utilizzare anche la tecnologia immersiva della realtà virtuale.

«L'esperienza a Dubai dichiara la dirigente scolastica Francesca Alunni - ci ha permesso di stringere relazioni e di creare legami con altre realtà. Gli studenti si sono resi sempre più promotori di una società internazionale, moderna e sostenibile. Vorrei sottolineare come sia importante promuovere la collaborazione con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze che rendono i nostri studenti sempre più i i cittadini globali. I lavori si sono inoltre svolti in lingua inglese e questo ha rappresentato sicuramente un plus dal punto di vista formativo».

Massimiliano Camilletti

