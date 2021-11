Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Quasi mille ingressi in quindici giorni alla mostra Raffaello giovane ed il suo sguardo alla Pinacoteca fino al 9 gennaio. Elemento di grande spessore, divenuto esposizione permanente, l'allestimento dello Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello gomito a gomito con il Martirio di San Sebastiano di Luca Signorelli. Accostamento simbolo dell'incontro fra due artisti eccelsi che in vita non si conobbero. Cuore della mostra curata da Marica Mercalli e Laura Teza è, invece, il Gonfalone a doppia faccia del Maestro urbinate, unica opera mobile rimasta in Umbria. Per la prima volta insieme tre frammenti della grande tavola raffaelliana de L'incoronazione di San Nicola da Tolentino: l'Eterno e la Vergine, provenienti da Napoli, la testa di Angelo, custodita a Brescia. Per l'occasione una ricostruzione virtuale dell'opera ne ripropone la fisionomia complessiva ed è destinata ad entrare maniera definitiva del percorso di visita. Presenti anche la Madonna della Pace di San Severino Marche e lo Sposalizio della Vergine, ultimo capolavoro realizzato da Raffaello in città dove raggiunge traguardi di impressionante modernità. Proprio dello Sposalizio Stefano Lazzari della Bottega Tifernate sta realizzando sotto gli occhi curiosi dei visitatori una copia perfetta che rimarrà in Pinacoteca.

W.Rond.