LA GRADUATORIA

Sono più di 2,3 milioni gli italiani che hanno votato per i Luoghi del cuore 2021, manifestazione indetta dal Fai, scegliendo fra oltre 40.000 siti proposti da associazioni e gruppi. Ha vinto la Ferrovia delle meraviglie Cuneo- Limone- Ventimiglia con 75.586 voti. Lo ha comunicato ieri il presidente del Fai, Carandini, sottolineando l'eccezionalità dei risultati, in tempo di pandemia, alimento dell'amore per l'Italia. L'Umbria ha ottenuto risultati sorprendenti. Nella classifica regionale sono saliti sul podio il Bacino del rio grande di Amelia (9486 voti), 29° posto della graduatoria nazionale, torrente tributario del Tevere che nel suo percorso incastonato fra i monti Amerini; al secondo posto c'è la chiesa della Madonna della Valle di Bevagna (5.022 voti); al terzo posto, a una manciata di voti 78° della classifica generale -, la Cappella Salus Infirmorum dell'ex Policlinico di Monteluce (4.951 voti), l'unico edificio salvato del complesso ospedaliero, recentemente restaurato dalla Regione che ne è proprietaria, ben noto per essere completamente affrescato da Gerardo Dottori nel 1942-1943. Significativo questo 3° posto per la Cappella se coniugato col prestigioso 8° posto della graduatoria nazionale speciale per i Luoghi storici della salute. Questo luogo speciale, sostenuto dall'Istituto clinico Porta Sole, il cui edificio abbraccia la chiesa, sarà riaperto al culto e probabilmente adibito a spazio per la cultura e lo studio del futurista perugino.

Francesca Duranti

