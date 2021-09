Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

LA STORIA

Una mascotte per gli anziani del Sodalizio di San Martino. Si chiama Dolly ed è una gattina tigrata di circa quattro mesi, che venne abbandonata a Ponte Felcino di fronte una clinica veterinaria. È stata consegnata alla struttura dallo Sportello a 4 Zampe della Provincia grazie all'adesione alla campagna Adotta un gatto. Sull'onda dei benefici legati alla pet therapy, che migliora considerevolmente le condizioni di vita delle persone, la Provincia ha lavorato per favorire iniziative simili. Il Sodalizio di San Martino è stato il primo ad aderire al progetto, confermando la sensibilità dimostrata negli anni verso gli animali domestici: «Sono dieci anni spiega l'assistente sociale della struttura Felicia Spiaggia - che accogliamo sia cani che gatti, oltre a concedere agli ospiti la possibilità di tenere nel proprio alloggio un amico peloso. Per Dolly abbiamo già trovato una sistemazione e a turno gli ospiti andranno a trovarla per giocarci, farle compagnia e darle da mangiare». Tanta la soddisfazione fra gli anziani per la nuova arrivata, che comincia così una nuova fase, felice, della sua vita. «Siamo molto felici di avere con noi una piccola gattina desiderosa di coccole ha detto nonna Ida ; la maggior parte delle persone che risiedono nella struttura ha ricordi legati agli amici a quattro zampe ed è bello tornare a vivere quelle emozioni». Di una «adozione speciale» ha parlato Melania Roscini, referente dello Sportello.

