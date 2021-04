9 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







L'INIZIATIVA

Far crescere l'imprenditorialità sociale e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in risposta ai bisogni del territorio capaci di generare impatto anche in termini di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti più vulnerabili. Sono gli obiettivi di InvestiAMOSociale, concorso nato dalla volontà condivisa di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, realizzato con il coinvolgimento dei partner Human Foundation, Confcooperative, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria e con il supporto scientifico di Aiccon. L'iniziativa si rivolge a imprese sociali e cooperative sociali già costituite, organizzazioni del mondo associativo e volontariato, fondazioni, imprese cooperative e di capitali che intendono trasformarsi in impresa sociale che presentano progetti, già iniziati o in fase di avviamento, in grado di generare un valore aggiunto e un impatto sul territorio in termini di ricadute sociali ed economiche anche sotto il profilo occupazionale, in particolare attraverso l'inclusione dei soggetti più fragili. Gli ambiti di azione sono agrifood, cultura, economia circolare, servizi socio sanitari ed inserimento lavorativo, servizi educativi, turismo esperienziale e sociale, welfare aziendale e di comunità. Requisito di base per candidarsi è che il richiedente abbia la propria sede legale o una sede operativa nel territorio di operatività della Fondazione (Comuni elencati nel regolamento del concorso). Per partecipare basterà inviare le proposte entro il 30 giugno attraverso la piattaforma digitale ideatre60.