OLTRE I BANCHIL'emergenza sanitaria ha stravolto tutto, fermando anche gli scambi. Ma all'Ic Perugia 14 l'impegno per la musica non s'è certo fermato. Anzi: «Non appena cesseranno le limitazioni imposte dall'attuale situazione pandemica, il Comprensivo riprenderà a realizzare analoghe relazioni di scambio culturale», assicura la scuola della dirigente Cristina Potenza. È ancora vivo il ricordo dell'ultimo scambio, quello di febbraio 2020 con la Musikschule di Tubingen. Dopo la visita in città dei ragazzi tedeschi, in Germania gli alunni delle seconde e terze dell'indirizzo musicale del Comprensivo 14 hanno partecipato a laboratori di didattica musicale, con una duplice esibizione dell'orchestra all'auditorium della Musikschule e al Wildermuth Gymnasium. Poi è scattata l'emergenza, ma all'Ic 14 hanno continuato a lavorare per la musica. Per far crescere ancora di più il fiore all'occhiello della scuola, l'orchestra della secondaria di primo grado Bonazzi-Lilli, sono stati pensati dei corsi propedeutici per i più piccoli, quelli della Primaria. «Nell'ottica del convincimento della grande valenza formativa dell'insegnamento strumentale e nella volontà di offrire a tutti gli alunni ulteriori occasioni di orientamento delle proprie potenzialità spiega la professoressa Olivia Giubboni - sono stati attivati nei vari plessi delle Primarie corsi propedeutici e orientativi, destinati a tutti i bambini delle quinte e tenuti dai docenti del musicale della Bonazzi-Lilli». Così, i ragazzi che sceglieranno al momento dell'iscrizione di far parte del corso ad indirizzo musicale, intraprenderanno un percorso formativo che li vedrà partecipare a un progetto di crescita personale e gli permetterà di vivere la scuola come luogo di incontro, di scambio di esperienze, di condivisione di progetti e di sogni. Riccardo Gasperini