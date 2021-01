IL PROGETTO

La solidarietà, e dunque il supporto alle persone più bisognose, passa anche per un progetto che vede protagonisti i giovani. Sono i ragazzi del Rotaract Club Perugia Trasimeno che si sono mossi in sinergia con l'associazione di studenti di Giurisprudenza Elsa Perugia nell'ambito del progetto Reboot - come un vecchio Pc può rendersi ancora utile per essere donato. Così venti computer tra portatili e fissi sono stati rigenerati e donati alla Caritas diocesana, che provvederà ad assegnarli a quanti ne fanno richiesta per poter così lavorare, studiare e seguire le lezioni a distanza. All'emporio Divina misericordia, per la consegna, c'erano l'assessore alle Politiche sociali del Comune Edi Cicchi, il direttore della Caritas don Marco Briziarelli, il presidente del Rotaract Club Perugia Trasimeno Lorenzo di Meo con alcuni soci e la presidente di Elsa Perugia Alice Eraclei. «Questo periodo, che dura ormai da quasi un anno, sta minando le nostre capacità di guardare al futuro con fiducia. Questi giovani ed il loro impegno profuso in questo progetto sono però testimonianza di una forza e di una speranza che non mollano e con le quali riescono a guardare oltre questo momento buio», ha detto Cicchi che ha evidenziato l'importanza delle reti di cooperazione per fronteggiare le continue necessità che emergono. «Ne abbiamo un gran bisogno e, sino ad ora, la risposta è stata sorprendente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA