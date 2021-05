5 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







L'IDEA

CITTA' DI CASTELLO Un successo, sapori altotiberini protagonisti a Cipro. Non poteva essere diversamente, date le premesse, l'inaugurazione del Marteona il nuovissimo locale aperto all'Avanti Village Plaza di Paphos dal giovane Youlian Peytchev, tifernate d'adozione. Un autentico parterre de roi per la presentazione di questa realtà che intende promozionare, anche attraverso contatti diretti con le aziende, eccellenze dell'Alta Valle del Tevere quali i tartufi di Saverio Bianconi, i vini de La Palerna di San Giustino e prodotti top del made in Italy. Testimonial straordinario dell'evento un altro tifernate dalla vasta notorietà, lo chef stellato Marco Bistarelli, autore di una serie di finger food creati per l'occasione che ha ribadito le legittime ambizioni di Youlian e del contitolare Antonio d'Onofrio. Ciò anche in virtù della sapiente articolazione dell'offerta: executive chef Rodolfo Carillo, Master-pizza George Cincu, maitre patissièere Emilia Doncheva. Nel suo insieme una serata con vari momenti di grande suggestione. Buffet degustazione, cena di gala, intrattenimento musicale che oltretutto ha visto protagonista Rossitza Bordjieva, madre di Youlian, docente di canto alla Nova Musica di Città di Castello. E fin da ora sono in agenda appuntamenti destinati a fare di Marteona (dalla crasi dei nomi dei figli di Youlian, Mario e Teona) un brand in grado di unire ad alti libelli business e tradizione culinaria dell'Altotevere e dell'Italia.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA