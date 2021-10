Domenica 24 Ottobre 2021, 05:03

È morto monsignor Marino Riccieri, per anni vicario parrocchiale di Ponte San Giovanni. «È stato il volto mite e gentile della parrocchia, la spalla del parroco don Annibale Valigi, una coppia inseparabile». L'ha ricordato così l'arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti, già vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve e prima ancora parroco di Ponte San Giovanni, la parrocchia di don Marino dove ha svolto il suo ministero sacerdotale per lunghissimi anni come vicario parrocchiale. Classe 1929, Riccieri è stato anche insegnante di lettere in diverse scuole statali del Perugino, oltre che docente di materie umanistiche al Pontificio seminario regionale Pio XI di Assisi.

«L'opera della sua vita è la sua preziosa biblioteca di oltre ventimila volumi da lui donata anni fa alla sua parrocchia», ha aggiunto Giulitti sottolineando che «è stato un faro, un punto di riferimento per tanti noi ponteggiani». Alla famiglia Riccieri e a tutta la comunità parrocchiale hanno espresso il loro profondo cordoglio il cardinale Gualtiero Bassetti e il vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi. Sarà lo stesso cardinale a presiedere le esequie lunedì alle ore 11 a Ponte San Giovanni.