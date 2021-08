Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:01

PUBBLICO IMPIEGO

A palazzo dei Priori si muove la macchina operativa per dare seguito a quanto stabilito, in fatto di necessità di profili professionali, con il piano di fabbisogno dell'ente. Proprio in questi giorni una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Risorse umane del Comune ha disposto l'indizione del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di cinque collaboratori professionali informatici (categoria B3). La domanda di partecipazione, come spiegato nell'atto, può essere inviata solo per via telematica, utilizzando l'apposita piattaforma disponibile nel sito web dell'ente.

La pratica prende forma dopo che ha dato esito negativo l verifica di eventuale personale in disponibilità da altre amministrazioni e non sono arrivate domande di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria. Diversamente, proprio sul fronte della mobilità volontaria, è andata per la pratica della copertura di 6 posti di istruttore amministrativo contabile (categoria C) e di 4 posti di istruttore tecnico (categoria C). Una copertura che passa prima per le procedure di mobilità volontaria, propedeutiche all'indizione dei concorsi, che permettono di ricoprire posti liberi nell'organico dell'ente con il passaggio diretto dei dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, a seguito di domanda volontaria di trasferimento. Per la copertura di 6 posti di istruttore amministrativo contabile, come spiega la determinazione 1690 dell'unità operativa Risorse umane, sono risultati idonei sei candidati mentre per quella di istruttore tecnico in due. Ingresso di personale anche per il comparto scuola. Rispondendo alle necessità dettate dal piano del fabbisogno triennale, è stata disposta l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di 1 istruttore socio educativo assistenziale (categoria C) che sarà assegnato agli asili nido comunali e di 1 istruttore direttivo socio educativo assistenziale coordinatore pedagogico (categoria D). C'è una uscita, per dimissioni dal servizio, e un ingresso per colmare il posto vacante, anche tra le fila degli assistenti sociali per l'attuazione del progetto Home Care Premium 2019. Con la determinazione dirigenziale 1699 è stata sbloccata la pratica per l'assunzione di 1 assistente sociale (categoria D).

Proprio sul fronte del personale, lo scorso luglio il Comune ha deliberato alcune modifiche al piano triennale del fabbisogno del personale, per favorire ulteriori assunzioni oltre quelle già previste. «Per far fronte alle esigenze organizzative dell'ente e favorire un più adeguato svolgimento delle funzioni da parte degli uffici si rendono necessarie altre assunzioni per il periodo 2021-23», aveva sottolineato l'assessore Luca Merli.

Riccardo Gasperini

