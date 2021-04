18 Aprile 2021

IL NODO

Sul fronte del nuovo regolamento per la concessione degli immobili alle associazioni, le realtà cittadine sono pronte a scrivere un documento che verrà sottoposto alla giunta con l'obiettivo di avviare un confronto e trovare dei punti di accordo. La novità è emersa a seguito di un incontro online promosso dai gruppi di centrosinistra in consiglio comunale (Pd, Ipp e Rete civica Giubilei) con le associazioni «per presentargli il nuovo regolamento sulla concessione degli immobili, recentemente modificato dalla maggioranza, e per fare ciò che la giunta e la sua maggioranza non hanno fatto, cioè coinvolgere le associazioni in un percorso partecipativo». L'incontro si è tenuto venerdì con la partecipazione di decine di rappresentanti delle associazioni, in particolare quelle impegnate nella promozione sociale e culturale.

«Abbiamo avanzato delle proposte in consiglio comunale al fine di migliorare il testo - spiegano i gruppi - ma la maggioranza ha accolto solo in minima parte le nostre proposte ed ha deciso di approvare un testo lacunoso, che non detta regole trasparenti per le assegnazioni, che lascia enorme discrezionalità alla politica nella scelta delle assegnazioni delle sedi e che ha evidenti profili di illegittimità, più volte da noi stessi denunciati. Per questo abbiamo deciso di incontrare le associazioni, per dare voce ai diretti interessati e per fare una valutazione, tutti insieme, del testo al fine di preparare eventuali proposte di modifica».