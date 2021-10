Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

SICUREZZA

Entro la prima metà del 2022 a Fontivegge, in supporto al già operativo nucleo di cinque agenti della polizia locale con sede in via del Macello, arriverà anche il nuovo nucleo cinofilo con un capitano e ulteriori quattro agenti. Una ulteriore spinta per gli interventi di controllo del territorio nell'area che circonda la stazione, dove continuano a verificarsi problemi in fatto di sicurezza. Intanto hanno preso possesso della nuova sede di via del Macello i nuovi cinque agenti del nucleo Fontivegge, la cui attività viene svolta in stretto coordinamento con le altre forze dell'ordine, l'esercito, le associazioni, gli operatori commerciali, gli ordini professionali presenti ed in particolare con gli agenti di polizia locale che già operano nell'area di Fontivegge. Ha espresso soddisfazione per il raggiungimento dell'obiettivo, previsto da tempo, l'assessore alla Sicurezza Luca Merli. «Vorrei ringraziare il comandante Nicoletta Caponi e tutto il corpo della polizia locale per aver condiviso la ferma volontà del sindaco Andrea Romizi ed anche mia di realizzare il progetto finalizzato ad intensificare la presenza del personale della polizia locale in una zona critica della città». Il nucleo, anche con la presenza di Romizi e Merli, ha effettuato controlli lungo vie, piazze e palazzi.

Tra le novità anche l'attivazione di un tavolo con Gesenu, Università e Asl per elaborare strategie ed interventi concreti a tutela della salute dei cittadini, favorendo decoro e pulizia.

Ri. Ga.

