Giovedì 21 Dicembre 2023, 12:58

PONTINIA

Tragedia ieri mattina in un'abitazione di Pontinia dove un uomo di 45 anni si è suicidato colpendosi ripetutamente con un coltello in diverse parti del corpo. Secondo la ricostruzione, intorno alle 6 del mattino, il padre della vittima ha chiamato i soccorsi perché il figlio, in stato confusionale, si era completamente denudato. L'uomo vagava all'interno della casa con un coltello in mano e già si era provocato alcune ferite all'addome e al collo. La richiesta di aiuto è stata inoltrata a una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno rapidamente raggiunto l'abitazione e quando sono entrati in casa hanno trovato una scena da brividi, le tracce di sangue erano ovunque e subito hanno capito che la situazione era estremamente a rischio. Nel frattempo l'uomo, armato di coltello, si era rinchiuso all'interno del bagno. I carabinieri hanno tentato di convincerlo ad aprire la porta, cercando di riportarlo alla calma, ma le parole non sono servite e dunque hanno proceduto a forzare la porta per riuscire a soccorrerlo. Nel frattempo era stata allertata un'ambulanza del 118 per un rapido intervento. Quando i carabinieri sono riusciti ad entrare nel bagno hanno trovato il 45enne gravemente ferito, sporco di sangue, che continuava ad agitare il coltello. A quel punto, valutando la pericolosità della situazione, hanno deciso di utilizzare la pistola elettrica, il taser, riuscendo così a disarmare l'uomo per poterlo aiutare. All'arrivo dei sanitari del 118, il 45enne è stato portato all'interno dell'ambulanza dove i soccorritori hanno effettuato le prime procedure per salvargli la vita. Ma le ferite evidentemente erano troppo gravi e l'uomo è deceduto prima del trasferimento in ospedale. Poco dopo è intervenuto il medico legale per l'esame esterno del cadavere. Oggi la Procura di Latina potrebbe disporre l'autopsia per un ulteriore approfondimento medico legale, così da chiarire ogni eventuale dubbio sulla dinamica degli eventi e sulle cause del decesso. Poi la salma sarà restituita alla famiglia per il funerale.Marco Cusumano