Attimi di paura per una persona scomparsa, poi rintracciata vicino al Lungovelino

RIETI - Momenti di concitazione ieri sera nel quartiere di Regina Pacis in via Pietro Boschi dove sono intervenute diverse pattuglie della Squadra volante della questura di Rieti, un equipaggio del 118 e due automezzi dei vigili del fuoco tra cui un’autoscala per raggiungere un appartamento all’ultimo piano dove hanno fatto ingresso i pompieri. Allarme scattato per un soccorso a persona che poi – non essendo stata ritrovata in casa – ha fatto diramare altrove le ricerche. Il soggetto è stato poi individuato in buone condizioni in prossimità del Lungovelino don Giovanni Olivieri.

