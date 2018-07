Rai, dai prof alla Smart Cda specchio dei governi

di Mario Ajello

Ogni Cda Rai è la fotografia, o la caricatura, del governo che lo esprime e a sua volta ogni governo è caratterizzato dal Cda Rai che mette in campo. Così è anche stavolta, con i giallo-verdi: una tivvù «del cambiamento» per un governo «del cambiamento». Se poi i due cambiamenti ci saranno davvero, è tutto da vedere. «Anche la nostra - racconta Franco Cardini, storico di fama chiamato nel consiglio d'amministrazione nel 94 - doveva essere una Rai in...