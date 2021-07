Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:02

Porte aperte per il Polo pontino di Sapienza ai futuri iscritti sia in presenza, sia sul web. Lunedì si è svolto un primo open day virtuale per la Facoltà di ingegneria e quella di Medicina. I ragazzi usciti lo scorso anno dalle scuole superiori hanno avuto modo di scoprire l'offerta formativa della Facoltà di Ingegneria con i suoi indirizzi Civile e Industriale, Ambientale e dell'Informazione, informatica e statistica. Venerdì invece, dalle 9 alle 13 potranno farlo in presenza: Il primo appuntamento è andato bene, i ragazzi si sono mostrati molto interessati, spiega il professor Alberto Budoni che anticipa anche le novità per il prossimo anno accademico: Rafforzeremo la laurea in ingegneria ambientale e industriale orientata sia al settore dell'ambiente, che a quello industriale in particolare legato alla meccanica. Stiamo lavorando per specializzarla sempre di più e siamo contenti del fatto che i nostri ragazzi si collocano molto bene nel mondo lavoro. I dati Almalaurea infatti, ci confermano che trovano lavoro in modo rapido e collocazioni anche a tempo indeterminato. E' importante perché il corso risponde alle esigenze del territorio e spesso in Facoltà chiamiamo le imprese che parlano e ricevono gli studenti. E' una facoltà impegnativa, è vero, ma se si riesce i risultati sono ottimi, conclude il professore.

Venerdì l'appuntamento sarà ripetuto anche per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e tutte le professioni sanitarie, oltre che il Corso istituito lo scorso anno in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e per la Facoltà di Economia, Management e diritto d'impresa

Venerdì spiega il professore Marco Benvenuti che dirige il polo pontino di Economia - presso la palazzina di Economia della Sapienza in viale XXIV Maggio si terrà l'Open Day del corso di laurea in Management e diritto d'impresa. Gli studenti neodiplomati e i loro familiari potranno, nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid, visitare la sede, incontrare i loro futuri docenti e ricevere tuttele informazioni utili sul loro futuro percorso universitario. Il corso di laurea in Management e diritto d'impresa è il corso di studio triennale erogato dalla Facoltà di Economia della Sapienza presso la sede di Latina. Il corso costituisce il primo segmento di un'offerta fortemente innovativa, che trova completamento nel corso magistrale in Economia, Management e Diritto d'Impresa, dove approfondire le nuove frontiere dell'attività imprenditoriale, come l'economia digitale. Benvenuti sottolinea come Dopo più di trent'anni di attività, il Corso costituisce una realtà ormai consolidata, con un campus ben organizzato e accogliente, un corpo docente di qualità e una rinnovata propensione internazionale.

La Sapienza offre a Latina una serie di servizi didattici di prossimità, quali il laboratorio linguistico, la biblioteca Mario Costa, il tutorato, il placement e l'avvio all'internazionalizzazione grazie al programma Erasmus+, che rendono quella di Latina una sede universitaria a misura di studente.

Francesca Balestrieri

