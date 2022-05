Venerdì 13 Maggio 2022, 09:40

«È una delusione da un amico, più che una scelta politica». Francesco Zicchieri lascia la Lega per entrare nel gruppo misto. Il deputato pontino, eletto alla Camera nel 2018 con il Carroccio, già consigliere comunale di Terracina, ha comunicato ieri la sua decisione. Già da un annetto aveva lasciato il ruolo di coordinatore regionale del Lazio per il Carroccio, e attualmente era vice capogruppo della Lega alla Camera, carica da cui si è dimesso ieri. La decisione sarebbe maturata dopo che Zicchieri non è stato incluso nel Dipartimento per lo Sport del partito.

«C'era un rapporto di amicizia con Salvini, che secondo me è stato deluso. Io non avevo chiesto incarichi, non volevo nessun ruolo, ma partecipare a tutto il lavoro che avevo svolto finora. Ho la massima stima per la persona nominata (Luigi Mastrangelo, ndr), il cui nome avevo anche concordato, ma davo quasi per scontato che il lavoro svolto mi venisse riconosciuto». Zicchieri quindi sbatte la porta e se ne va. In maniera meno traumatica, il 25 ottobre 2021, all'indomani delle elezioni amministrative, aveva lasciato il proprio ruolo il coordinatore comunale della Lega di Latina, Armando Valiani. Valiani parlò allora di «decisione inevitabile, a seguito di problemi familiari, ma anche a causa dei numerosi impegni della mia carica di segretario Ugl Lazio». Una decisione però sopraggiunta proprio all'indomani della sconfitta di Vincenzo Zaccheo al ballottaggio con Damiano Coletta, e delle polemiche sul presunto voto disgiunto di cui sarebbe stato vittima.

Andrea Apruzzese

