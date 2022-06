Giovedì 2 Giugno 2022, 10:31

Latina città universitaria: quali opportunità, è il tema scelto per l'appuntamento Home&Talk sulla pagina Facebook della Lai a cui hanno preso parte oltre a Fausto Nardi, della Lai, Marco Fioravante, presidente Ater Latina, Valeria Campagna, presidente della commissione scuola della Provincia di Latina ed Edoardo Subiaco, rappresentante degli studenti Sapienza.

Si tratta di un format ideato per trattare temi legati alla città e al settore degli immobili e in questa occasione si è voluto parlare delle opportunità di una Latina a misura di studente universitario ed è emersa la volontà, da parte dei presenti, di «costituire un tavolo permanente tra istituzioni, privati, università e studenti sullo sviluppo della città e sulla opportunità di una Latina città Universitaria».



«Assistiamo ormai da anni ad una crescita progressiva dell'Ateneo pontino e a un trend in aumento di studenti provenienti da altre città d'Italia afferma Nardi - Proprio per questo riteniamo sia importante inviare un messaggio chiaro alla città che possa aiutare a comprendere anche quali siano le opportunità che ruotano intorno».

«Le opportunità di sviluppo dell'università sono tantissime e le istituzioni hanno un ruolo imprescindibile ha spiegato Valeria Campagna - L'università sta investendo tantissimo nel nostro territorio, più di 10 milioni di euro per aule, alloggi, spazi di condivisione e altre strutture. Abbiamo approvato un protocollo per dare i locali dell'ex distretto su cui l'Università investirà per dare spazio agli studenti».

Il presidente dell'Ater di Latina ha ricordato il progetto di dedicare degli alloggi agli studenti fuori sede nel quartiere storico del Nicolosi. «Dobbiamo intervenire dando un senso diverso per migliorare e cambiare il quartiere. I costi saranno molto competitivi e adatti agli studenti perché saranno delle abitazioni di taglio piccolo. Oltre a ciò vorremmo aprire degli spazi oggi chiusi, nella piazzetta del Nicolosi, per dedicarle ad aule studio. L'idea è quella di far diventare il Nicolosi un quartiere universitario».



A parlare delle esigenze dei ragazzi Edoardo Subiaco: «Uno studente fuori sede ha bisogno di trovare un'abitazione in una zona centrale, per ovviare alle problematiche legate ai trasporti e in buono stato. Gli studenti chiedono una stanza abbastanza capiente perché lì ci vivono, ci studiano e ci dormono. Solo che per trovarle non c'è organizzazione, manca in sostanza un punto di riferimento per chi deve trovare un alloggio a Latina».