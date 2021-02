© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEMAIl 23 marzo 1944, durante l'occupazione nazista di Roma, 33 soldati tedeschi furono uccisi dai partigiani in quello che è passato alla storia come l'attentato di via Rasella. Il giorno dopo, per rappresaglia, avvenne il rastrellamento e la strage delle Fosse ardeatine. È liberamente tratto da quei fatti il cortometraggio Notte di marzo, prodotto da Webreak e da Mb-Iwa per la regia di Gianni Aureli. In questi giorni si stanno terminando le riprese degli interni a Monte Celio, sotto lo sguardo attento della sceneggiatrice Gaia Moretti e del direttore della fotografia Giorgio Brancia. Nel cast figura Massimiliano Bruno, celebre attore e regista (basti ricordare Beata ignoranza, Non ci resta che il crimine e Ritorno al crimine in attesa di uscita), accompagnato da Sara Baccarini, Andrea Galasso, Giancarlo Porcari, Giacomo Ciarrapico, Lorenzo Mastrangeli e l'apriliano Federico Paolini, 23 anni, che nel corto interpreta il partigiano Mario Fiorentini, oggi 102enne, che fu tra gli organizzatori dell'attentato di 77 anni fa.«Non conoscevo l'antefatto che portò all'eccidio delle Fosse ardeatine spiega Paolini, che è anche direttore dell'Aprilia film festival è stato emozionante girare le scene in via Rasella». Gli attori sono tutti allievi del laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno: la produzione sta facendo di tutto per far uscire il corto in tempo per l'anniversario dell'attentato, un modo per raccontare, anche se in maniera romanzata, i fatti che hanno cambiato il corso della storia della seconda guerra mondiale, con Roma in balìa dei nazisti, il Re fuggito e il fascismo caduto. Anche l'aiuto regista è di Aprilia: si tratta di Lorenzo Nuccio, 22 anni, studente di regia e tecniche dell'audio-visivo al laboratorio di Bruno. Massimiliano Bruno da due anni è presidente della giuria dell'Aprilia film festival diretto proprio dal suo allievo Paolini: Notte di marzo sarà presentato in tutti i festival di corti in Italia e all'estero e non è escluso che sarà proiettato anche ad Aprilia durante la prossima edizione del festival.Stefano Cortelletti