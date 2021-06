CALCIO

Ultime fatiche per l'Aprilia che in una settimana sarà impegnata nelle ultime tre partite stagionali. I biancocelesti iniziano, alle 16, rendendo visita all'Olympia Agnonese per poi giocare sempre in trasferta mercoledì con il Montegiorgio e chiudere domenica 20 al Quinto Ricci con il CynthiAlbalonga.

Nel match contro l'Olympia Agnonese (Isernia) l'Aprilia scenderà in campo con numerosi giovani di Lega vista la contemporanea assenza per squalifica del centrocampista Luciani e dell'attaccante Laghigna.

«Fortunatamente non siamo con il patema d'animo dei play out. Affronteremo questo ultimo capitolo di questa stagione con serenità. Abbiamo il dovere di onorare il campionato fino alla fine e di farlo nel miglior modo possibile. In ogni incontro scenderemo in campo con il giusto piglio spiega il direttore generale dell'Aprilia Luigi Visalli Sarà l'occasione per dare spazio a quei giocatori che hanno giocato di meno e soprattutto ad alcuni giovani di Lega. Queste tre partite ci consentiranno di vedere se questi giovani possono far parte, anche in futuro, di questo campionato. Qualcuno di loro ha la possibilità di dimostrare se possiede le qualità necessarie per la serie D».

Gli avversari dei pontini sono penultimi nella classifica del girone F è sono già retrocessi nel torneo di Eccellenza. Nelle 31 gare fin qui disputate hanno raccolto 14 punti. Solo tre le partite vinte e ben 73 le reti subite che fanno indossare al team molisano la maglia nera della peggior difesa.

«Tutto il gruppo ha un'enorme voglia di riscattare la sconfitta interna con il Pineto giunta ad un minuto dalla fine quando eravamo in doppia inferiorità numerica. Andiamo ad Agnone con la determinazione necessaria per conquistare il risultato pieno puntualizza il giovane portiere di Lega Pier Paolo Salvati Vogliamo risalire la classifica e desideriamo superare il Vastogirardi che ha un solo punto di vantaggio rispetto a noi. Abbiamo l'obiettivo di disputare una buona partita».

Salvati, che ha svolto il suo percorso giovanile nel Frosinone e la prima parte dell'annata con l'Artena, da diversi incontri difende con pregevoli prestazioni la porta apriliana.

«Sono le mie prime partite in serie D. All'inizio è stato un po' difficile per l'emozione che sentivo di giocare tra i grandi conclude Pier Paolo Salvati Ora voglio contribuire al meglio al cammino della squadra».

Dario Battisti

