Lunedì 23 Ottobre 2023

Sei patenti ritirate su 31 macchine fermate. Praticamente il 20% dei conducenti sotto effetto di alcol o droghe mentre era al volante. È allarmante il bilancio dei servizi di controllo messi in campo anche questo fine settimana dalla Polizia a Latina, nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure". Con il supporto dalla squadra volante della questura e del dirigente sanitario con al seguito personale sanitario, venerdì e sabato sera le pattuglie della sezione della Stradale sono state impegnate nel rafforzamento dei controlli per prevenire il fenomeno della guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

LUOGHI DI RITROVO

I PROVVEDIMENTI

Nel mirino degli agenti sono finite le strade del centro cittadino e i luoghi di ritrovo più vicini, dove nel week-end centinaia di persone e soprattutto di giovani si riversano per trascorrere insieme il week-end. Un servizio che si è concretizzato con diversi posti di controllo che hanno visto l'impiego congiunto degli agenti delle volanti e della stradale, quelli che hanno verificato oltre 31 veicoli e controllato 45 persone attraverso le apparecchiature etilometro e drugread (il primo per l'accertamento dell'ebbrezza alcolica il secondo per individuare la possibile l'assunzione di sostanze stupefacenti-psicotrope attraverso l'analisi di campioni di saliva prelevati in modo non invasivo). Ebbene, nel giro di una sola notte ben sei persone, di cui tre uomini e tre donne, sono risultate positive all'alcol-test, di cui due con un tasso alcolemico decisamente superiore al valore consentito. Uno dei conducenti, inoltre, è risultato positivo anche ai precursori relativi all'uso delle sostanze stupefacenti.A tutti e sei sono state dunque ritirate le rispettive patenti, cinque per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l'effetto di droghe. Un servizio, quello andato in scena negli ultimi due fine settimana in tutto il territorio nazionale in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 novembre, che non si è limitato solo ad alcol e droghe, ma che ha permesso ai poliziotti di rilevare anche diverse infrazioni al codice della strada: tra le più comuni il mancato uso delle cinture di sicurezza o l'assenza di revisione del veicolo, a causa delle quali sono state elevate numerose sanzioni.