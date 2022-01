Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

Era molto atteso l'esordio della spadista scaurese Elisa Treglia nella tappa italiana di Coppa del Mondo under 20. Ieri sulle pedane del Palaindoor Ovidio Bernes di Udine la portacolori del Club Scherma Formia, per la prima volta chiamata in azzurro dal neo ct federale Dario Chiadò per una prova internazionale a livello juniores, non ha sfigurato dimostrando di non aver nulla da temere. Davanti ad avversarie più titolate ed esperte la 16enne atleta, che nel maggio 2021 si laureò vicecampionessa nazionale U17 a Riccione, è partita con il piede giusto nella fase a gironi collezionando tre vittorie e altrettante sconfitte. Centrato l'accesso al tabellone di diretta, si è imposta nelle 128, per una sola stoccata di differenza (15-14), alla lombarda Arianna Scollo, sua compagna di allenamenti anche durante i collegiali al Centro Coni Bruno Zauli di Formia. Ma nei 64esimi lo scoglio estone di Susanne Lannes, medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali Cadetti del Cairo, si è rivelato insormontabile: alla fine l'atleta dell'Est l'ha spuntata 15-11. In Friuli a bordo pedana era presente anche il suo maestro Francesco Leonardi, inserito nello staff tecnico azzurro. «Elisa si è comportata egregiamente spiega c'erano tutte le specialiste più forti e l'asticella era molto alta, ma anche nell'assalto contro la Lannes ha giocato fino in fondo le sue carte restando a stretto contatto fino alla fine». A fine 2021 la Treglia si era resa protagonista di una splendida performance a Bastia Umbra. Nella prima prova nazionale assoluta la spadista tirrenica, al terzo e ultimo anno tra le U17, conquistò il terzo posto (biglietto ai tricolori di Courmayeur di fine maggio già in tasca insieme all'altro suo collega d'arma Andrea Russo) al termine della gara vinta dalla catanese Rossella Fiamingo, due volte iridata a Kazan 2014 e Mosca 2015 e argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. Intanto nel prossimo week-end, salvo complicanze per un leggero infortunio accusato in Coppa del Mondo, l'enfant prodige di scuola pontina gareggerà a Bratislava (Slovacchia) nella tappa del circuito europeo U17.

