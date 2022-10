Lunedì 17 Ottobre 2022, 09:24

LATINA La Top Volley Cisterna piega anche Padova (3-1), guadagna altri 3 preziosissimi punti e resta in vetta alla classifica insieme a Perugia. Un'altra vittoria abbastanza netta, frutto di un gioco di squadra compatto, gestito al meglio da un capitan Baranowicz sempre lucido e padrone della situazione, giustamente nominato mvp dell'incontro. Con il tris di vittorie su tre gare giocate, Cisterna conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, il suo buon impianto, la sua solidità nel muro-difesa e buone percentuali in attacco compresi i centrali Rossi e Dirlic. Non episodi, quindi ma certezze. Il tecnico Fabio Soli manda in campo Baranowicz in regia, Dirlic opposto, Bayram (preferito a Kaliberda) e Sedlacek di banda, Rossi e Zingel centrali, Catania libero. Coach Cuttini si affida a Saitta al palleggio con Petkovic opposto, Takashashi e Asparhuov di banda, Canella e Crosato centrali, Zenger libero Parte subito decisa Cisterna che sorprende Padova con un 4-0 targato Bayram. L'attacco della Top Volley funziona e i veneti soffrono. Il set va avanti sempre saldamente nelle mani di Baranowcz e compagni che paralizzano le azioni offensive di Padova che faticano a mettere la palla a terra. Cuttini cambia molti dei suoi ma non impedisce a Cisterna di prendersi il primo parziale 25-9 con un attacco di Zingel. Secondo set molto più combattuto. E' un'altra Padova quella che entra in campo ed è Petkovic a tenere in piedi il sestetto avversario.

La lotta è serrata e nel finale Cisterna riesce a prendersi la prima palla set con Dirlic e inizia un batti e ribatti interminabile. Sul 29-28 sembrava che Bayram avesse chiuso con un muro su Petkovic ma il videochek chiesto da Padova evidenzia un'invasione pontina. Tutto da rifare e Padova ne approfitta per prendersi il set 33-31 Cisterna non sembra accusa il colpo e si ripresenta in campo con la grinta di inizio match e allunga fino al 12-6. Desmet con due ace prova a smuovere i suoi che non trovano continuità. Il set è senza storia e Sedlacek porta Cisterna sul 2-1. La Top Volley, è decisa a portare a casa l'intera posta. Purtroppo Soli deve fare a meno di Bayram, infortunato, sostituito con Sedlacek. Padova sembra aver perso smalto e il set è senza storia. La Top Volley sente la vittoria e allunga. Staforini, entrato per un turno in battuta si prende anche la soddisfazione di segnare un ace regalando a Cisterna il prima palla match e Sedlacek con un contrasto a rete chiude la partita 25-15.

IL TABELLINO

Top Volley: Zingel 8, Catania l, Kaliberda 5, Sedlacek 16, Dirlic 20, Rossi 7, Staforini 1, Baranowicz 1, Bayram 13. All. Soli.

Padova: Gardini 2, Canella 2, Saitta 3, Guzzo 2, Volpato 3, Petkovic 19, Zengel l. Takahashi 7, Desmet 12, Crosato 9, Asparuho 5. All. Cuttini.

Note: parziali: 25-19, 31-33, 25-20, 25- 15. Cisterna attacco 54%, bv 4, be 15, Ric 525 (33%), muri 9, Padova, att. 40%, bv 9, be 22, ric. 58% (30), muri 7.

Gaetano Coppola

