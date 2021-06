TERRACINA

Weekend di paura a Terracina, dopo l'allarme per la scomparsa di un bambino. Sabato pomeriggio era uscito per fare un giro in bicicletta, senza fare più ritorno a casa. Calata la sera, sembrava sparito nel nulla.

Un'anomala e prolungata assenza che ha portato ad attivare ricerche in lungo e in largo, mobilitando forze dell'ordine e Prefettura, amministratori municipali e una moltitudine di cittadini, anche dai comuni limitrofi.

Strade e piazze passate in rassegna, tam tam su chat e social. Fino al colpo di scena che ha fatto tirare un sospiro di sollievo: il ragazzino scomparso, di 12 anni, è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione locale e del Norm intorno alle 10 di domenica.

Era nell'abitazione di un coetaneo, dal quale era stato ospitato per la notte. Peccato che nessuno si fosse premurato di avvisare per tempo i genitori.

I primi ad avviare le ricerche, poi continuate col supporto dei militari dell'Arma dopo che la madre alle 3 di notte ha fermato una pattuglia lungo viale della Vittoria.

«Siamo amministratori, ma anche genitori. Impossibile non immedesimarsi», le parole del sindaco di Terracina Roberta Tintari. «Il mio ringraziamento va soprattutto alle forze dell'ordine».

