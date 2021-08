Sabato 21 Agosto 2021, 05:02

LA RISSA

La Polizia è intervenuta ieri mattina alle nove in Via Aspromonte, nei pressi della Casa Circondariale di Latina, dopo che al 113 era arrivata la segnalazione di una violenta lite in strada.

All'arrivo delle pattuglie della Squadra Volante in via Aspromonte a sirene spiegate i tre uomini che erano stati visti darsele di santa ragione hanno improvvisamente smesso di picchiarsi continuando però ad avere tutti atteggiamenti minacciosi.

Gli agenti dopo aver calmato gli animi, non senza fatica, ha ricostruito quanto stava accadendo. Da una parte c'erano padre, madre e figlio e dall'altro un loro conoscente. Le due fazioni avevano avuto inizialmente una discussione verbale poi degenerata e a quel punto i tre uomini che sono passati alle vie di fatto, colpendosi con calci e pugni sotto gli occhi della donna. I segni della lite erano evidenti sul volto di almeno due contendenti che sono stati portati al Goretti e medicati presso il Pronto Soccorso.

Poi i quattro sono stati accompagnati in questura dove sono stati identificati e ascoltati dagli agenti. . Tutti hanno dichiarato che la disputa eraè stata originata da futili motivi, ma hanno continuato ad accusarsi vicendevolmente, ricordando passati episodi di insulti e offese.

All'esito degli interrogatori gli agenti della Questura, di intesa con il pubblico ministero Ddi turno presso la Procura della Repubblica di Latina, le tre persone in argomento sono state denunciate in stato di libertà per il reato di rissa.

