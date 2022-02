Domenica 27 Febbraio 2022, 10:53

Sono ore di attesa per il futuro dell'amministrazione comunale di Sabaudia, travolta dall'inchiesta Dune che ha portato agli arresti domiciliari il sindaco Giada Gervasi, accusata di corruzione, turbativa d'asta e falso e all'emissione di altre 15 misure cautelari nei confronti di funzionari e esponenti politici. Dopo le dimissioni del primo cittadino sono arrivate anche quelle dei consiglieri di maggioranza decretando di fatto la fine della consiliatura. Il prossimo passaggio sarà quello della nomina di un commissario al quale verranno attribuiti tutti i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al sindaco in attesa del primo turno utile per le nuove elezioni.

Il Prefetto di Latina Maurizio Falco sta esaminando tutta la documentazione ricevuta dal segretario generale del Comune di Sabaudia ed è in contatto con il Ministero dell'interno in attesa di nominare, nei prossimi giorni, il commissario.

Sul fronte giudiziario invece devono ancora concludersi gli interrogatori di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota che ha firmato i provvedimenti cautelari su richiesta dei sostituti procuratori Andrea Sgarrella e Valentina Giammaria, titolari dell'indagine. Dopo Edoardo Piovesana, Quirino Alessi, Alessandro Rossi, Gianni Giuseppe Polidoro e Stefano Malinconico, ascoltati nei giorni scorsi, gli altri interrogatori sono stati fissati per domani e poi ancora martedì quando compariranno davanti al gip l'ex assessore del Comune di Sabaudia Angelo Innocenzo D'Erme; Giuseppe Pellegrino, Erasmo Scinicariello, supervisore dei lavori per la Coppa del mondo; il funzionario comunale Riccardo Guglielmi, l'ex direttore del Parco nazionale del Circeo Paolo Cassola; Angelo Mazzeo, appuntato dei carabinieri in servizio presso la stazione forestale del Parco; Sandro Dapit, consigliere comunale di maggioranza con delega ai lavori pubblici; il direttore generale del Comitato Sabaudia MMXX per i Mondiali di canottaggio Luigi Manzo; il dirigente lavori pubblici nonché ex assessore comunale a Pontinia Giovanni Bottoni sospeso dall'incarico dopo l'arresto; Fabio Minotti e il sindaco della città delle dune Giada Gervasi che sarà ascoltata martedì mattina. Agli indagati vengono contestati a vario titolo i reati di peculato, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico nella città di Sabaudia. Nel frattempo anche la Provincia ha adottato un provvedimento di sospensione dal servizio senza retribuzione nei confronti del suo dipendente Edoardo Piovesana.



