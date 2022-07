Venerdì 8 Luglio 2022, 11:49

Sarà una piattaforma digitale unica a vigilare sul sistema integrale del servizio di raccolta rifiuti nella città di Latina. Tre gli obiettivi: monitorare i processi dell'attività svolta dall'azienda speciale Abc, al fine di ottimizzare le prestazioni; assegnare al cittadino un ruolo attivo per le prenotazioni, segnalazioni e verifiche dello storico relativo alla propria utenza; consentire l'interconnessione con il database Tari e con la gestione dei dati sui conferimenti dei cittadini per addivenire, nel prossimo futuro, alla cosiddetta tariffa puntuale, legata alla reale produzione di rifiuti per utenza.



Il sistema gestionale, denominato Wms, acronimo di Waste Management Solutions della GreenNext SpA, già in uso in via sperimentale da parte di Abc, sarà operativo nella sua interezza una volta completata l'attivazione del nuovo porta a porta in tutte le aree della città, in programma per la fine di novembre 2022, e con l'entrata in vigore del Testo unico Area, prevista per il primo gennaio 2023, per la regolamentazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif). «Il testo unico introdurrà una serie di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni e Latina è pronta», ha affermato ieri mattina la dottoressa Claudia Gaschi intervenuta alla conferenza di Abc di presentazione del sistema Wms, insieme al collega Umberto Catalli della GreenNext, la società che si è aggiudicata l'appalto.



Presenti al tavolo dei relatori, allestito presso la sala De Pasquale del Comune di Latina, il sindaco Damiano Coletta, l'assessore all'ambiente Dario Bellini in collegamento, il presidente di Abc Gustavo Giorgi, con i consiglieri del Cda Giuseppe Ibello e Angela Verrengia, e il direttore dell'azienda speciale Silvio Ascoli. «L'utilizzo di Wms ha detto il sindaco Coletta è un altro passaggio che testimonia la validità del progetto Abc. Dell'innovazione digitale ne dobbiamo tenere conto: attraverso la gestione integrale dei processi potremo migliorare l'efficienza e alzare l'asticella verso la tariffa puntuale». L'assessore Bellini da remoto ha voluto sottolineare il momento delicato del nuovo servizio porta a porta, attivato in maniera graduale superando ad oggi il 50% di copertura della città: «Il sistema Wms consentirà di capire le criticità del servizio e di intervenire in maniera puntuale». «Il nuovo sistema di raccolta porta a porta entrato a pieno regime ha aggiunto il presidente Giorgi serve 60mila cittadini di Latina. Da pochi giorni è iniziato per altri 30mila, residenti nei quartieri Europa e Isonzo, l'attivazione graduale del nuovo servizio in un'area la cui densità di utenza è pari a 5.000 al chilometro quadrato (nelle altre zone parliamo di 400 utenze a chilometro quadrato)».

Il presidente ha poi ricordato la progettazione presentata da Abc ai fini dell'ottenimento di 20 milioni di euro dei fondi del Pnrr «per fare del rifiuto un prodotto appetibile sul mercato», sottolineando la necessità di ragionare in maniera più spinta in termini di Ato dei rifiuti ed evidenziando le difficoltà del momento, «con un'economia di guerra che ci fa fare i conti con l'aumento dei carburanti».

Il direttore Ascoli ha posto l'attenzione sulla complessità dei processi e dell'acquisizione in corso dei dati necessari a raggiungere gli obiettivi del Wms. «Dati da proteggere», ha segnalato il consigliere di Abc Ibello, ricevendo rassicurazioni da parte dei referenti della GreenNext che in questo ambito si è affidata ad Amazon. Nel corso della conferenza è emerso che la tariffa puntuale in Italia viene applicata al momento nel 10% dei comuni e che l'obiettivo che si è prefissato Latina è certamente meritevole.



IL WMS

Il monitoraggio attraverso il Wms riguarderà i servizi di raccolta, trasporto, spazzamento, lavaggio, la gestione dei centri di raccolta, le cosiddette isole ecologiche, e i rapporti con l'utenza. Saranno interconnesse macchine e attrezzature, attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate previste nell'ambito di un progetto Transizione/Industria 4.0. L'utente, al centro del sistema, sarà protagonista attraverso una app, la disponibilità di un contact center e numeri verdi dedicati.