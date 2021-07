Venerdì 9 Luglio 2021, 05:02

L'EVENTO

Da oggi a domenica Terracina diventa la capitale del beach tennis: l'Rdt Summer Village dello stabilimento Rive di Traiano ospita il torneo più importante dell'anno, che vedrà in campo molti dei giocatori italiani con il più alto raking internazionale. Un appuntamento di gran livello tecnico, organizzato sotto l'egida della Federazione italiana tennis e con in palio un montepremi complessivo di 3450 euro. A patrocinare il tutto la Fondazione Telethon, che procederà a una raccolta di fondi da destinare alla ricerca sulle malattie rare. Sport e beneficenza a braccetto, insomma. In campo maschile l'atleta più atteso è il ravennate Marco Garavini, attuale numero 8 della classifica mondiale Itf. In coppia con Garavini ci sarà il campione italiano di singolare under 18, il giovanissimo romano Elia Ammendola. A contendere la vittoria alla coppia favorita, ecco i campioni del mondo 2016 Davide Benussi e Alessio Chiodoni: il primo, numero 16 Itf, vanta tra l'altro la vittoria del campionato italiano a squadre 2018 e i titoli italiani assoluti indoor e outdoor del 2019, mentre Chiodoni ha in bacheca ben 18 tornei Itf e il titolo di campione del mondo over 40 2019. Altra coppia da seguire attentamente sarà quella formata da Gabriele Gini, campione italiano 2021 nel doppio maschile under 18 e campione del mondo 2019 under 16, e da Nicoló Gasparri, campione italiano 2021 nonché, al pari del compagno, campione del mondo under 16 nel 2019. In campo, anche il campione italiano 2020 Filippo Boscolo. Altrettanto qualificato il torneo femminile, che vedrà protagonista il binomio composto dalla campionessa italiana under 16 e under 18 Elena Francesconi e dalla campionessa italiana di doppio femminile under 16 Irene Mariotti. Di grande interesse, poi, la coppia delle gemelline d'oro, Noemi e Michela Romani, che hanno già vinto numerosi tornei Itf e nazionali.

M.M.

