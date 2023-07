Sabato 22 Luglio 2023, 11:14

Alla fine, l'avviso pubblico è arrivato: il Comune di Latina cerca un direttore generale. E lo cerca con caratteristiche particolari, con lauree che includono, oltre a quelle classiche come materie economiche, giuridiche, statistiche, anche Ingegneria e Architettura.

TEMPI STRETTI

Approvato con determina dirigenziale, l'avviso è stato pubblicato ieri sull'albo pretorio, per un incarico a tempo determinato extra dotazione organica. La nuova amministrazione di Matilde Celentano separa dunque le figure di segretario generale e direttore generale, rimaste nella stessa persona negli anni passati. Il bando precisa le funzioni, come sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività, o organizzare l'assetto dell'ente o presiedere delegazioni trattanti e relazioni sindacali. Ma quali caratteristiche devono avere i candidati? Oltre a quelle classiche, è richiesta la laurea (magistrale o specialistica) in Ingegneria o Architettura o di gruppo economico o di gruppo giuridico, e soprattutto, le esperienze professionali: se dipendente di amministrazione pubblica, avere svolto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali ad accesso con laurea dei quali almeno due come dirigente; avere un dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione in scuole individuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; o avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, in amministrazioni pubbliche; o anche avere maturato, con servizio continuativo per almeno 4 anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali. Ma c'è anche un'altra possibilità: avere esperienza acquisita per almeno due anni di direzione di strutture complesse in amministrazioni pubbliche, o organismi e enti pubblico o privati, oppure aziende pubbliche o private. Una frase che apre, e di molto, la platea dei candidati.Il bando, cui ci si candiderà sul Portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) resterà aperto per trenta giorni. Poi, si va direttamente alla selezione con la commissione, i cui colloqui si svolgeranno il 31 agosto alle 10.30 in Comune. La commissione individuerà cinque nomi, che sosterranno il colloquio con il sindaco, Matilde Celentano: sarà lei, a scegliere il direttore generale. «Abbiamo scelto di aprire anche a ingegneri e architetti - spiega la Celentano - ci sono molti professionisti esperti, che non possono essere esclusi. La separazione dei ruoli? Il segretario ha già molte competenze; abbiamo preferito separare, considerando che è un Comune sopra 120mila abitanti. Chi vorrà partecipare, bisognerà vedere se ha esperienza nella pubblica amministrazione. Il fatto che abbiamo svolto un bando, vuol dire che abbiamo fatto le cose con trasparenza e legalità. La commissione valuterà curricula, esperienze e competenze».