Concorso Risorse per Roma, assunzioni per 200 addetti pulizie e trasporto scolastico: requisito minimo terza media. Come fare domanda per il bando

Servizio ausiliari, alle pulizie e all'assistenza al trasporto scolastico. Risorse per Roma SpA, società in house di Roma Capitale che dal 2024 si occupa anche della gestione del Servizio Scolastico Integrato, cerca nuovi addetti.

Via alla procedura di selezione ad evidenza pubblica per prove e titoli per l’assunzione a tempo indeterminato di almeno 200 addetti nei settori sopra indicati, oltre lo scorrimento della graduatoria a seconda delle necessità, della durata di 3 anni. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura entro il 26 aprile attraverso la piattaforma dedicata di Risorse per Roma (clicca qui)

Le figure ricercate

Il titolo di studio richiesto per candidarsi è quello della scuola media inferiore.

Le figure professionali richieste sono:

ausiliariato e pulizia nei nidi, nelle scuole dell'infanzia capitoline, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'Arte e dei mestieri e centri di formazione professionale;

assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni normodotati e disabili e Rom Sinti e Camminati, delle scuole dell'infanzia capitoline e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie e di secondo grado).

Gli orari di lavoro

Il personale sarà assunto con i seguenti parametri orari:

part time minimo 20 ore settimanali per i servizi di ausiliariato e pulizia (10 mesi su 12 con zero ore luglio e agosto);

part time minimo 15 ore settimanali per l'assistenza al trasposto scolastico (10 mesi su 12 con zero ore luglio e agosto).

I requisiti

Oltre al requisito minimo della terza media, per l'ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ordine generale.

la maggiore età ma non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il diritto alla pensione; cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea con ottima conoscenza della lingua italiana, orale e scritta; idoneità psico-fisica all'impiego, senza limitazioni o prescrizioni: l'idoneità psico-fisica dichiarata in sede di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura selettiva sarà oggetto di appositi accertamenti sanitari preventivi alla stipula del contratto individuale di lavoro ed alla successiva immissione in servizio; godimento dei diritti politici e civili del Paese di cittadinanza; non essere esclusi dall'elettorato politico attivo del Paese di cittadinanza; per i candidati soggetti all'obbligo di leva, avvenuto espletamento o esonero dall'obbligo di leva; non essere stati destinatari di provvedimento di licenziamento per giusta causa o per scarso rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs n. 39/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190") ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del D. Lgs n. 58/1998 e della Direttiva del Ministero deH'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013; non avere riportato condanne penali ovvero assenza di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti normative in corso, la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono dalla nomina agli impieghi pubblici; non essere sottoposti a misure di sicurezza detentiva o libertà vigilata.

