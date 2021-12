Martedì 14 Dicembre 2021, 05:02

L'INIZIATIVA

Ieri nella sede della Provincia di Latina è stata la giornata Telethon. La maratona nazionale di raccolta fondi è iniziata domenica scorsa e terminerà domenica 19. Ci saranno banchetti sparsi in tutte le piazze della provincia di Latina: il prossimo appuntamento nel capoluogo sarà sabato e domenica prossimi in Corso della Repubblica, mentre negli stessi giorni l'associazione sarà anche nel centro commerciale Sermoneta; mercoledì sarà invece a Fondi nel mercato ortofrutticolo dalle 9 alle 12. «Sono molto soddisfatto di come sta reagendo la provincia di Latina afferma il coordinatore provinciale di Telethon, Erminio Di Trocchio soltanto con il nostro gruppo di volontari arriveremo alla vendita di circa ottomila cuori di cioccolato. Tante le persone che si stanno muovendo e che si stanno avvicinando a questa causa, ci sono anche diverse realtà aziendali, scuole, cooperative agricole, categorie».

Il ricavato della vendita dei cuori di cioccolato andrà a finanziare la ricerca per le malattie genetiche rare di cui si Telethon da molti anni: un cuore costa 12 euro e due cuori 20 euro. Anche la Provincia di Latina ha scelto di aderire ed è il quarto anno che rinnova questo impegno nei confronti della ricerca e che ormai è diventata una tradizione. Ieri mattina un evento si è tenuto nell'aula Cambellotti in Via Costa: erano presenti il prefetto Maurizio Falco, il Presidente della Provincia Domenico Vulcano, il questore Michele Spina, il comandante dei carabinieri Lorenzo D'Aloia, il comandante della Finanza Umberto Palma, il sindaco di Latina Damiano Coletta, il direttore sanitario della Asl Laide Romagnoli. Tutti hanno hanno fatto il loro acquisto speciale. Testimonial d'eccezione del mondo dello sport Novella Schiesaro, ex pivot nazionale basket femminile e Luca Zavatti, ex capitano della nazionale calcio amputati e Roberto Tofani coach della Anzio Waterpolis.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA