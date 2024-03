Venerdì 1 Marzo 2024, 11:39

LA DECISIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata condivisa da tutta la Commissione Trasporti del Comune di Latina, presieduta dalla consigliera Federica Censi, la proposta di prevedere la "Pista Rossa"contro la violenza sulle donne sul lungomare di Latina. L'annuncio arriba dalle consigliere comunali di Fratelli d'Italia Mulè, Colonna e Baccini.L'idea, avanzata dalle stesse consigliere di Fratelli di Italia, dà seguito a quanto programmato all'interno della mozione "Città delle donne", condivisa trasversalmente da maggioranza e opposizione, che prevendeva appunto la realizzazione di un pista rossa.«Con l'individuazione della sede, l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco ha favorevolmente accolto il suggerimento rendendosi immediatamente disponibile», spiegano le esponenti di maggioranza.«Sul tema della violenza di genere non dobbiamo mai abbassare la guardia. Continueremo ad intervenire in modo sistemico per sensibilizzare i cittadini», aggiungono. La "pista rossa" rappresenterà , infatti, «un segno di attenzione contro questa piaga sociale, per cui impiegheremo tutta la nostra forza per implementare la sicurezza, reale e percepita, dei cittadini».»Ringraziamo la Presidente per avere preso l'impegno ad affrontare questo tema in una prossima commissione», concludono.© RIPRODUZIONE RISERVATA