Venerdì 29 Marzo 2024, 10:58

IL CASO

Il bicchiere, dipende da come lo guardi, è sempre mezzo pieno o mezzo vuoto. Vale lo stesso per lisola pedonale. Da ieri l'area del centro dove le auto non possono passare è diventata definitiva, ma per mettere fine alla fase sperimentale anche la giunta guidata da Matilde Celentano ha dovuto rinunziare a qualcosa, nello specifico: tagliarne via un pezzo, rinunciare a una parte di piazza del Popolo, quella sotto l'Intendenza di Finanza, quella usata dai ragazzini per giocare a pallone o andare in skate, quella dove da sempre si montano i palchi per concerti e comizi.

«Finisce l'era delle proroghe» esultano dal palazzo annunciando l'approvazione della delibera di giunta che istituisce «l'area pedonale urbana» nel centro storico. «Con questo atto ha commentato la sindaca Matilde Celentano si pone fine alla sperimentazione della pedonalizzazione iniziata nel 2021 e mai terminata. Fino ad oggi, infatti, si è andati avanti con continue proroghe per ultimare la raccolta dei dati necessari a valutare il gradimento da parte della popolazione. Questa amministrazione ha preso una decisione netta e attesa da tempo, trasformando definitivamente l'area in pedonale, dunque interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi ed i veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie, nonché eventuali deroghe per veicoli ad emissioni zero». Però ci si è arrivati solo al termine di una mediazione: «Un dialogo - dice la sindaca - con residenti e commercianti per andare incontro alle loro richieste, per avere un centro a misura di tutti».

Il contenuto della delibera è noto e prevede «l'istituzione dell'area pedonale in via Pio VI, a partire dall'intersezione con via Cattaneo, e via Eugenio di Savoia fino all'innesto su largo Caduti di Nassiriya, via Umberto I° a partire da via Eugenio di Savoia sino all'innesto su largo Gioacchino Rossini, corso della Repubblica da piazza del Popolo all'innesto su via Andrea Costa». Cioé come la conosciamo. Si cambia invece in piazza del Popolo: «Da corso Matteotti a via Diaz e fino all'innesto con via Giosuè Carducci sarà area pedonale urbana solo nelle giornate di venerdì, dalle 17.30, sabato e domenica. Resta aperto al traffico veicolare il raccordo corso Matteotti corso della Repubblica e del raccordo via Emanuele Filiberto - via Duca del Mare».

In quel tratto della piazza viene istituita la sosta regolamentata a 1 ora con disco orario, dal lunedì al venerdì fino alle ore 17.30. «Il posti assegnati alle vetture dei residenti in possesso dell'apposito contrassegno, che ora si trovano in adiacenza del Palazzo Pegaso negli stalli di sosta dello stesso parcheggio nella prima fila fronte strada, saranno trasferiti nel parcheggio di via Pio VI - spiegano dal Comune - Viene, infine, esteso a 30 minuti il tempo di sosta all'interno dell'isola pedonale per le persone residenti che hanno la necessità di caricare e scaricare le merci nella propria abitazione, utilizzando il disco orario».

«Il servizio Trasporti e Mobilità dice però l'assessore Di Cocco - si occuperà ora di provvedere alla revisione dei regolamenti per la disciplina dell'area, di aggiornare il data base dei veicoli autorizzati al passaggio e a rendere definitive le autorizzazioni rilasciate in forza dei precedenti provvedimenti. Si provvederà, inoltre, all'aggiornamento della segnaletica provvisoria, necessaria per l'attuazione della modifica della circolazione, perché i cambiamenti diventino effettivi».