Lavori in piazza del Popolo, l'isola pedonale perde un pezzo: iniziati i lavori in piazza del Popolo e via Diaz

L'isola pedonale nel centro di Latina perde un pezzo: sono iniziati questa mattina i lavori per consentire la riapertura alle auto di un tratto di piazza del Popolo, accanto all'Intendenza di Finanza, e lungo via Diaz dalla piazza al Caffé degli Artisti. Gli operai del Comune stanno posizionando le fioriere così da consentire la modifica dell'attuale viabilità.

In sostanza chi proviene da corso Matteotti al termine dei lavori non sarà più obbligato a passare davanti al Circolo cittadino e a tornare su Corso della Repubblica, ma potra attraversare piazza del Popolo accanto all'Intendenza di Finanza e poi percorrere via Diaz per ritrovarsi su piazza della Libertà.

L'amministrazione guidata da Matilde Celentano ha finito per cedere alle pressioni dei commercianti e di un manipolo di residenti che ora avranno a disposizione quaranta posti auto in più per parcheggiare. Il regolamento prevede che i posti auto potranno essere usati con il disco orario con una sosta massima di un'ora: bisognerà vedere nella pratica se la polizia locale imporrà il ricambio delle vetture in sosta o lascerà correre consentendo soste più lunghe.

A giudicare dai commenti di questa mattina i fruitori della piazza non l'hanno presa benissimo. Lo spazio sotto liIntendenza era l'unico punto del centro dove i bambini potevano giocare in libertà, l'unico dove gli skaters potevano ritrovarsi per allenarsi sui gradini dell'intendenza. Va detto che la riapertura alle auto funzionerà dal lunedì al venerdì, mentre nei week end questo spazio tornerà pedonale. Altra situazione da verificare: se la chiusura avverrà con le transenne così come accade oggi nella zona pub ci sarà da stare attenti: il sabato sera lì pochi rispettano il divieto lungo via Cesare Battisti approfittando delle transenne incustodite.