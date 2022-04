Martedì 5 Aprile 2022, 10:23

Aver dilapidato una fortuna potrebbe costare l'ingresso ai play off. Il Latina Calcio 1932 si ritrova, dopo un mese e mezzo di stenti, fuori dalle migliori dieci del girone C di serie C, oltre a riflettere su una serie di problemi che stanno rovinando il finale di una stagione che ad un certo punto pareva poter regalare una gioia inaspettata al gruppo allenato da Daniele Di Donato.

I NUMERI

La sconfitta con il Bari è solo la punta dell'iceberg, in realtà dopo aver raggiunto la quota salvezza con netto anticipo, la formazione nerazzurra si è sciolta perdendo man mano tutte quelle certezze accumulate a cavallo tra la fine del 2021 e i primi due mesi del 2022.

Della squadra che segnava con facilità e che era in grado di chiudere a doppia mandata la porta, è rimasto ben poco. La stanchezza, mentale e fisica, ha frenato la corsa di Esposito e compagni, a cui vanno aggiunte assenze pesanti, per squalifiche e infortuni, che non hanno certo aiutato i pontini nell'ultimo periodo. La flessione si può raccontare con una serie di numeri: nelle ultime otto gare di campionato il Latina ha raccolto appena tre punti, segnando appena due gol (non segna da 4 turni) e subendone addirittura undici.

Tutto è iniziato con il pari interno con l'Avellino e l'espulsione di Jefferson, costata quattro turni al sudamericano che, in quel momento, era sicuramente tra i più in forma. Dopo la sfida con gli irpini i nerazzurri hanno faticato tremendamente a trovare la via della rete, lasciando punti preziosi contro ogni genere di avversari, da quelli impegnati nelle zone di alta classifica fino alle ultime della classe. Un cammino addirittura peggiore rispetto a quello che aveva caratterizzato l'inizio della stagione.

RIALZARSI

Non si può finire viaggiando a questa velocità di crociera, da settimane ormai il tecnico Di Donato sta cercando di tirare fuori dai suoi le ultime energie rimaste per concludere in maniera positiva una annata che verrà comunque ricordata per la grande rincorsa salvezza.

La trasferta di Catania, il match casalingo con il Monopoli, e poi l'ultimo atto con il Monterosi: sono queste le tre tappe rimaste ai pontini per alimentare ancora il sogno play off.

Ad oggi le possibilità sembrano ridotte al lumicino, non tanto per i punti da recuperare, quanto per la condizione generale della squadra. Serve una reazione di orgoglio, ma non c'è più tempo da perdere.

Contro il Bari pronto a festeggiare la B non si poteva chiedere molto di più al Latina, ma in casa di un Catania pieno di problemi è obbligatorio dare un segnale di vita.

Catania per il quale - ironia della sorte - è in trattativa con la curatela fallimentare Benedetto Mancini, l'uomo che tentò invano di salvare il Latina e che ha scritto anche il suo nome sulla pagina del fallimento dell'era Maietta e delle conseguenti indagini.

La squadra, intanto, tornerà a lavorare oggi, in vista della trasferta in Sicilia. Di Donato recupererà capitan Esposito al centro della difesa dopo la squalifica.



