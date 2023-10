Lunedì 30 Ottobre 2023, 09:57

È di altre tre patenti ritirate il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nelle ultime ore nel centro di Latina. Ma soprattutto, ad allarmare maggiormente è l'età dei conducenti sanzionati per essere stati trovati al volante sotto l'effetto dell'alcol, molti dei quali giovani neopatentati e sotto i ventuno anni. Ormai da mesi le forze dell'ordine stanno effettuando numerosi di posti di controllo nel cuore del capoluogo, da piazza del Popolo a piazza San Marco fino ad arrivare alla via dei pub in via Neghelli. Una serie di servizi, come quelli dei carabinieri della Compagnia di Latina nelle ultime ore, finalizzati al controllo di quelle aree del centro maggiormente frequentate dai giovani, così da prevenire episodi di violenza, reprimere il consumo smodato di sostanze alcoliche e i reati in materia di sostanze stupefacenti.

Fine settimana dopo fine settimana, infatti, sono sempre di più le persone trovate alla guida dopo aver bevuto troppo o aver fatto uso di droga. Se già lo scorso week-end, nel giro di 48 ore, erano state ritirate ben sei patenti su 31 macchine fermate (praticamente il 20%, sei persone di cui cinque positive all'alcool-test e una ai precursori relativi all'uso delle sostanze stupefacenti), anche in quello appena trascorso - e se andiamo a ritroso nei fine settimana precedenti - sono state diverse le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada connesse all'abuso di alcol: soprattutto tra giovani neopatentati e con meno di 21 anni, con il conseguente ritiro di tre patenti di guida, oltre al sequestro di due veicoli e il ritiro di una carta di circolazione. Trenta, in totale, i veicoli controllati e oltre cento le persone identificate. Al di là dei numeri di questo fine settimana, vanno analizzati i dati che si vanno ad accumulare di settimana in settimana sulle scrivanie delle forze dell'ordine: ad allarmare è proprio il numero crescente di ragazze e ragazzi che guidano in stato di alterazione psicofisica, spesso giovanissimi che forse non sono del tutto coscienti dei danni che potrebbero provocare agli altri e a loro stessi.Un problema che sembra avere radici profonde, come testimoniato anche dall'ultimo report sul consumo di alcol effettuato dall'Asl di Latina nel biennio 2021-22. Basti pensare che nel periodo di riferimento, nel capoluogo, il 20% degli intervistati è stato classificato come consumatore di alcol a maggiore rischio, sempre più frequente tra i giovani tra i 18 e 24 anni (62%) e tra i 25 e i 34 (29%). Inoltre, l'11% degli intervistati è risultato classificabile come consumatore binge, vale a dire un criterio che considera il consumo di almeno 5 bevande alcoliche per gli uomini e di 4 per le donne in una singola occasione. La maggior parte di loro è giovanissima e rientra nella fascia 18-24 anni (39%), più del doppio rispetto a quella 25-34 (15%), a sua volta due volte maggiore rispetto a quella 35-69 (6%). Un consumo, quello binge, purtroppo sempre più elevato anche a causa del fenomeno del "binge drinking" (dall'inglese "abbuffata di alcolici), quello che consiste nel bere un drink dietro l'altro in un intervallo di tempo molto ristretto, indicativamente 2-3 ore, con il pericoloso scopo di ottenere un'ubriacatura immediata e, di conseguenza, la perdita del controllo.