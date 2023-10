Lunedì 30 Ottobre 2023, 09:28

Insieme alle culle si svuotano anche le aule e le scuole scompaio, soprattutto nei piccoli paesi condannati allo spopolamento dalla recessione demografica. È il dato che emerge dalla delibera della giunta regionale che nei giorni scorsi ha approvato le linee guida della nuova rete scolastica delle province laziali. È stata prevista la soppressione di 53 istituti entro la fine del triennio 2024 - 2027. Si comincia dal prossimo anno: la provincia di Frosinone perderà tre scuole, tre verranno soppresse in provincia di Rieti, una ciascuna la perderanno le province di Latina e Viterbo, sette verranno cancellate nella Città Metropolitana di Roma Capitale. Si parte dalle scuole Materne, Elementari e Medie inferiori cioè da quelle dove più evidente sarà lo spopolamento.

In provincia di Frosinone, tra gli altri, c'è il caso emblematico di Colle San Magno, piccolo Comune montano, 617 abitanti, che ha accorpato tutte le cinque classi di insegnamento elementare avendo meno di una decina di bambini a frequentarle. Fino all'ultimo giorno la riapertura è stata in dubbio. Ma la situazione di Colle San Magno è simile a quella di tanti altri piccoli borghi della provincia di Frosinone dove ormai lo spopolamento è un'emergenza che si tocca con mano anno dopo anno. Ma è l'estrema conseguenza di un problema più generale che interessa l'intera provincia di Frosinone che, nel Lazio, è quella che maggiormente sta risentendo e soprattutto risentirà del calo delle nascite.Secondo le stime di OpenPolis la Ciociaria è quella che nel Lazio registrerà il dato significativo della popolazione fino a 4 anni da qui al 2030: il calo previsto è del 14%; in valori assoluti, la provincia di Frosinone perderà 2.487 minori. Oggi sono 17.719 ma nel 2030 dovrebbero scendere a 15.232. La popolazione con più di 95 anni, che oggi conta 1.416 abitanti, nel 2030 supererà i 2mila, circa 600 in più.Uno scenario preoccupante che però che parte da lontano ed è anche la realtà dei nostri giorni come emerge da uno studio sull'andamento demografico dei giovani tra i 15 e i 34 anni in Italia condotto dalla Cgia di Mestre, l'associazione artigiani e piccole imprese. Secondo lo studio in provincia di Frosinone ci sono 21.975 giovani in meno dal 2013 ad oggi. Un dato che, in percentuale, la pone all'ottavo posto in Italia per la grande fuga dei giovani.E se i giovani scappano, gli immigrati non arrivano. E questo spiega perché per la provincia di Frosinone le stime sulla futura popolazione fino a 4 anni sono le più preoccupanti. Anche qui i numeri parlano sin troppo chiaro. Nel 2022 in provincia di Frosinone su 2.953 nuovi nati, i figli di immigrati sono stati 219, quasi il 7%. Esattamente la metà delle percentuali registrate nelle altre province laziali, Roma esclusa: a Latina 3.816 nuovi nati (567 figli di immigrati, 14%), a Viterbo 1.769 (250, 14), a Rieti 846 (129, 15%).