Lunedì 11 Dicembre 2023, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 10:41

Un'auto sospetta ha trasformato le strade del sud pontino in una pista da corsa, con una fuga ad alta velocità che ha coinvolto i carabinieri in un pericoloso inseguimento. I militari hanno notato un'auto con all'interno delle persone che si sono abbassate per non farsi vedere, quello che doveva essere un controllo di routine, si è così trasformato in un inseguimento al cardiopalma, con tanto di speronamento dell'auto dei militari e terminato con un rocambolesco incidente.

È quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nel corso di un servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri della stazione di Itri. Durante le verifiche lungo le vie di Formia il personale militare ha notato una vettura il cui conducente e passeggeri, alla vista degli uomini dell'Arma, hanno assunto un atteggiamento sospetto cercando di passare inosservati. I sospetti sono aumentati quando il conducente, nel tentativo di sfuggire al controllo, ha ingranato la marcia speronando l'auto dei carabinieri nella parte anteriore destra. Quindi si è dato alla fuga, ne è conseguito un pericoloso inseguimento attraverso le vie del centro cittadino. L'auto ha affrontato brusche manovre e cambi di direzione repentini, mettendo in serio pericolo pedoni e automobilisti di passaggio. Il conducente, nonostante le ripetute intimazioni dei carabinieri, ha proseguito fermandosi solo dopo un violento impatto con un altro veicolo, a bordo una donna che è dovuta ricorrere alle cure dell'ospedale, ha riportato ferite guaribili in dieci giorni.

L'inseguimento ha attraversato strade come Via Lavanga, Via Vitruvio e Via Abate Tosti, dove erano presenti numerose persone vista la presenza di diversi locali pubblici nel pieno del sabato sera. Soltanto per un caso fortuito non si è registrato alcun investimento. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato danni maggiori, grazie al suono delle sirene e alla luce dei lampeggianti che hanno attirato l'attenzione dei presenti, i quali si sono spostati evitando le auto in corsa. Il conducente dell'auto è stato fermato e poi denunciato, è finito contro un'altra vettura non essendosi fermato allo stop. Si tratta di un ragazzo di Formia di 27 anni. Gli accertamenti sono in corso per stabilire l'identità degli altri occupanti, mentre al pronto soccorso dell'ospedale di Formia sono stati effettuati i test per verificare l'eventuale assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti da parte del conducente che ha tenuto un comportamento pericolosissimo, mettendo a rischio l'incolumità delle persone che in quel momento stavano camminando lungo le strade della movida formiana.