SCUOLA

Grazie agli indirizzi professionali, gli studenti pontini trovano lavoro abbastanza facilmente, anche se, il più delle volte, si tratta di occupazioni temporanee o stagionali. Lo dice l'indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli.

L'istituto che offre una preparazione migliore, secondo i dati forniti dagli stessi istituti, è il Filosi di Terracina (nella foto). I 120 studenti trovano lavoro entro 197 giorni e nel 63,3% dei casi è inerente l'indirizzo di studio, peccato che spesso siano lavori a tempo determinato (61,7%). Per il San Benedetto di Latina, l'indice occupazionale, che indica la percentuale di ragazzi hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal diploma, è del 51% e per ottenere un contratto significativo occorrono circa 203 giorni. In oltre il 50% dei casi è un lavoro in linea all'indirizzo di studi, ma nel 59,2% dei casi è un'occupazione temporanea. L'indice occupazionale dell'Einaudi Mattei supera di poco il 40% (43%), ma oltre il 55% degli studenti trova un lavoro in base alle competenze acquisite negli anni di studio, per circa la metà (53%), si tratta di contratti a tempo determinato. Il 30% degli studenti però, decide di iscriversi all'università o di studiare e lavorare insieme. Ben il 72,3% degli studenti del Celletti di Formia trova un lavoro inerente l'indirizzo di studi e nel 42% ottiene un contratto a tempo indeterminato o apprendistato. L'indice occupazionale però è del 43%, a incidere probabilmente il 22% di studenti che si ferma: non studia e non lavora.

Altissimo l'indice occupazionale del Mattei di Latina: ben il 70% dei ragazzi lavora entro 6 mesi dal diploma e quasi sempre (65%) ha un'occupazione in linea con gli studi fatti. Inoltre, nel 66% dei casi ottiene un contratto a tempo indeterminato o un apprendistato. Per iniziare a lavorare occorrono in media 149 giorni. Buoni i numeri del Rosselli di Aprilia: indice occupazionale del 51% e circa 180 giorni per ottenere un lavoro in linea con l'indirizzo di studio, nel 56% dei casi con contratto a tempo indeterminato o apprendistato. Di poco inferiore l'indice occupazionale raggiunto dagli studenti del Fermi di Formia: 49%. Per avere un contratto occorrono però 226 giorni.

Francesca Balestrieri

