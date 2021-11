Venerdì 12 Novembre 2021, 07:05

PERUGIA Vuoi avere successo all’università? Risponde Eduscopio, il tradizionale studio della Fondazione Agnelli che ogni anno dà le pagelle alle scuole. Detto che in Umbria l’area più fertile per la preparazione si conferma Assisi con diverse scuole valutate le migliori nei vari tipi di superiori, sul podio possiamo mettere 27 scuole, le prime tre di ciascuno dei nove indirizzi presi in considerazione da Eduscopio. Le top di ogni disciplina sono il liceo Mariotti di Perugia per il Classico davanti a Plinio Giovane di Città di Castello e Jacopone da Todi; il Principe di Napoli di Assisi che fa doppietta per lo Scientifico di ordinanza e l’indirizzo Scienze applicate precedendo nel primo caso Alessi Perugia e Sansi Spoleto e nel secondo Galilei Perugia e Gandhi Narni; doppietta pure dello Jacopone da Todi per il Linguistico e le Scienze umane davanti rispettivamente a Majorana Orvieto e Properzio Assisi (Linguistico) e Mazzatinti (Scienze umane) mentre il Properzio di primeggia nelle Scienze Eco sociali davanti a Pieralli Perugia e Angeloni Terni. Marconi Foligno davanti a di Betto Perugia e IS Orvieto tra gli Artistici. Nell’indirizzo Tecnico economico sul gradino più altor del podio c’è il Franchetti Salviani di Città di Castello davanti al Polo Bonghi di Assisi e all’IS Amelia, mentre il Gandhi di Narni primeggia davanti a Polo Bonghi e Franchetti Salviani nel campo Tecnico Tecno logico.

Eduscopio è un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole per le stesse scuole «come dimostrano gli utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 10,1 milioni di pagine consultate» sottolineano i ricercatori della Fondazione Agnelli che hanno messo a confronto oltre 7.500 scuole a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.267.000 diplomati.

Lo studio di Eduscopio prende in considerazione un primo indice chiamato FGA che mette insieme la media dei voti e dei crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100 dando un peso pari al 50% a ognuno dei due indicatori. Per dire: tra i licei classici il Mariotti ha un 27.71 mentre tra gli scientifici l’indice del Principe di Napoli è di 29.05; indice che scende sotto il 26 nei tecnici dove la media dei voti è tradizionalmente più bassa.

Di maggior interesse è comunque “l’indice, normalizzato per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti, che ci dice qual è la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola. Di norma questo indice colloca le scuole nella stessa posizione del precedente che valuta il curriculum pre universitario”.

Infine molto significativo è l’indice percentuale degli studenti iscritti alla scuola che hanno terminato il corso senza bocciature. Qui si verifica che le scuole che risultano tra quelle che preparano meglio sono in posizioni basse nella classifica che racconta la percentuale dei sempre promossi. Qualche esempio. Il liceo classico Tacito Terni in sesta posizione nell’indice dei successi universitari dei propri studenti (27.05 contro il 27.71 del Mariotti) ha una percentuale di sempre promossi del 86.6% (numero da secondo posto assoluto regionale) contro il 78,4 del liceo perugino. La scuola superiore dove chi si iscrive al primo anno ha la più alta probabilità di concludere il ciclo quinquennale senza bocciature è il liceo Scientifico Jacopone da Todi dove fanno percorso netto l’88% degli studenti.