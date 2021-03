26 Marzo 2021

Aveva aggredito i dirigenti di una squadra di calcio e poi sferrato un calcio contro una pattuglia della squadra volante della polizia. Era stato poi bloccato dalla Digos, identificato e denunciato. E ora è scattato un Daspo. Il destinatario è un uomo di 40 anni, tifoso del Latina già noto alle forze dell'ordine. Tutto è accaduto il 7 febbraio in occasione della partita Latina- Nocerina, incontro di calcio del campionato di serie D che era terminato con un pareggio 1-1 allo stadio Francioni. Secondo la ricostruzione dei fatti, subito dopo il fischio finale della gara, mentre i giocatori delle due squadre facevano rientro negli spogliatoi, alcuni tifosi del Latina presenti all'esterno degli spogliatoi avevano avuto uno scontro verbale con alcuni dirigenti della squadra ospite. In particolare, il 40enne che faceva parte del gruppo di tifosi era andato ben oltre e aveva aggredito fisicamente i dirigenti. Era stato quindi necessario l'intervento degli agenti della squadra volante, ma l'uomo, alla vista dei poliziotti, aveva sferrato un calcio all'auto di servizio cercando subito dopo di allontanarsi. I poliziotti della Digos lo avevano però raggiunto e immediatamente bloccato denunciandolo in stato di libertà alla Procura per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L'ufficio misure di prevenzione della divisione anticrimine della questura ha ora adottato un Daspo. Il provvedimento, della durata di un anno, dispone a carico del 40enne il divieto di accedere negli stadi e anche quello di trattenersi nei pressi di impianti sportivi. La misura preventiva scaturisce dalla valutazione della condotta estremamente pericolosa del tifoso.

