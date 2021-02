Il Questore di Latina, su proposta del dirigente del commissariato di Cisterna, ha irrogato due provvedimenti di Daspo - il divieto di assistere a manifestazioni sportive - a carico di altrettanti tifosi del Cisterna.

I due (23 e 24 anni) sono stati il 4 ottobre 2020 con altri tifosi a Norma,dove era in svolgimento l'incontro di calcio tra le compagini di Itri e di Cisterna. Nonostante la partita, valida per il campionato di Eccellenza, dovesse disputarsi a porte chiuse per la normativa anticovid il gruppo di ultras si posizionava a ridosso del campo sportivo e in prossimità di un terreno boschivo, da dove i due giovani accendevano torce e fumogeni con pericolo di incendio per gli arbusti limitrofi «e comunque pregiudicando la corretta gestione dell'ordine pubblico» - si legge in una nota.

I due sono stati ripresi nelle loro azioni dalla Polizia Scientifica e identificati successivamente in Commissariato.



I tifosi, già denunciati in stato di libertà per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose, sono incorsi ora nel provvedimento del Questore di interdizione per la durata di un anno ad assistere a qualsiasi incontro di calcio.

